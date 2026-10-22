О планах организовать встречу Мейвезера и Тайсона сообщил представитель организаторов CSI. По словам боксера, поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе должен состояться в конце этого года.

Поединок Тайсона и Мейвезера уже переносили

Встречу двух американских легенд бокса планировали еще раньше, однако ее проведение неоднократно откладывали. Среди причин называли травму руки Тайсона, а также организационные и контрактные споры.

По сообщениям, организаторы CSI выплатили Мейвезеру аванс в размере 4,75 миллиона долларов в рамках соглашения, которое предусматривало проведение поединков с участием американца, в частности реванша с Пакьяо.

Мейвезеру сейчас 49 лет, Тайсону – 60. Их запланированный поединок должен состояться по выставочным правилам и, по имеющейся информации, не повлияет на официальные профессиональные рекорды боксеров.

Мейвезер объяснил, почему сорвались переговоры с Пакьяо

В то же время Мейвезер рассчитывает вернуться на ринг и для повторного противостояния с Пакьяо. По его словам, реванш планируют провести в 2027 году, а гарантированный гонорар американца за этот бой должен составить 110 миллионов долларов.

Состоится ли реванш с Пакьяо? Да. Мы уже говорили об этом. За этот бой мне гарантированно заплатят 110 миллионов,

– заявил Мейвезер.

Американец также рассказал о финансовых разногласиях, которые помешали организовать реванш. По его словам, поединок планировали провести на платформе Netflix, однако стороны не смогли согласовать условия контракта.

Мейвезер утверждает, что организаторы предложили ему и Пакьяо одинаковые гонорары, хотя за первый бой между ними американцу гарантировали 101 миллион долларов, а филиппинцу – 25 миллионов.

Мы возвращаемся, чтобы провести реванш, и на этот раз они пытаются предложить каждому из нас по 27,5 миллиона долларов. Я сказал: "То есть он проиграет, но получит ровно столько же, сколько и я? Ни в коем случае",

– рассказал боксер.

Напомним, американский боксер Флойд Мейвезер-младший считается самым богатым боксером в истории бокса. Его состояние оценивается примерно в 400 миллионов долларов, тогда как совокупные доходы за всю карьеру с учетом инфляции и спонсорских соглашений превысили 1,2 миллиарда долларов.