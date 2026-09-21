24 Канал расскажет, кто является самым богатым боксером в мире и сможет ли кто-нибудь в будущем превзойти его по состоянию.

Феноменальный успех и рекорды Мейвезера

Американец Флойд Мейвезер-младший остается самым богатым боксером в мире и за всю историю этого вида спорта. По состоянию на 2026 год его чистый капитал оценивается в сумму от 400 до 500 миллионов долларов, а общее историческое состояние полностью оправдывает его культовое прозвище "Money" (Деньги).

По данным издания Sportico, общий заработок непобедимого боксера за карьеру с учетом выступлений, инфляции и бизнес-проектов достиг впечатляющих 1,57 миллиарда долларов. Это стабильно удерживает Мейвезера в десятке самых богатых спортсменов в истории (в обновленном рейтинге за апрель 2026 года он занял 10-е место).

Флойд Мейвезер / Фото из инстаграма спортсмена

Флойд завершил профессиональную карьеру с уникальным рекордом: 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения или ничьей. Главным источником его состояния стал невероятный коммерческий успех на платных трансляциях. Бои американца принесли почти 24 миллиона продаж PPV, обеспечив доход в размере более 1,67 миллиарда.

Самыми кассовыми событиями в истории бокса стали его поединки против Мэнни Пакьяо (2015 год) и суперзвезды ММА Конора Макгрегора (2017 год), за каждый из которых Мейвезер получал девятизначные гонорары за один вечер. В настоящее время легендарный экс-чемпион успешно развивает собственную промоутерскую компанию.

Альварес дышит в спину лидеру и тренируется с Усиком

По информации givemesport, главным преследователем Мейвезера в финансовом рейтинге является мексиканец Сауль "Канело" Альварес, чей капитал в настоящее время оценивается в 350 миллионов долларов.

Несмотря на финансовый взлет, на ринге Альварес в последнее время переживает непростой период. В сентябре 2025 года он уступил американцу Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей. Однако уже 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланирован его громкий поединок против французского чемпиона Кристиана Мбилли, в котором на кону будет стоять титул WBC.

Сауль Альварес / Фото из инстаграма мексиканского боксера

Подготовка к этому бою принесла неожиданные новости: в сентябре Канело перенес свой тренировочный лагерь в Испанию, где неожиданно посетил лагерь украинского боксера Александра Усика. Украинец уже успел подогреть интерес болельщиков, опубликовав в соцсетях кадры их совместной тренировки.