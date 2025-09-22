Майк Тайсон продовжує боксувати у 59 років. У наступному році легенда боксу битиметься з не менш іменитими суперником.

"Залізний Майк" зустрінеться з Флойдом Мейвезером. Американець зізнався, чи стане для нього бій з непереможеним земляком останнім у рингу, повідомляє 24 канал із The Ring.

Коли Тайсон покине бокс?

Майк Тайсон висловився про бій з Флойдом Мейвезером, зазначивши, що це буде чудовий поєдинок. "Залізний Майк" назвав єдину причину, чому він завершить виступати.

Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що востаннє Майк Тайсон бився проти Джейка Пола у 2024 році. У тому поєдинку "Залізний Майк" поступився американському блогеру одноголосним рішенням суддів.

Виставковий бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера має відбутися навесні 2026 року.

Раніше в інтерв'ю Ringside 24 Майк Тайсон назвав найкращих спортсменів в історії. На його думку, це він, а також баскетболіст Майкл Джордан.

Що відомо про Тайсона?