Укр Рус
Fight News 24 Новини боксу "Залізний Майк" відверто зізнався, чи стане останнім бій проти Мейвезера
22 вересня, 07:59
2

"Залізний Майк" відверто зізнався, чи стане останнім бій проти Мейвезера

Єгор Торяник
Основні тези
  • Майк Тайсон битиметься з Флойдом Мейвезером у виставковому бої навесні 2026 року.
  • Тайсон розповів, коли перестане битися та назвав причину.

Майк Тайсон продовжує боксувати у 59 років. У наступному році легенда боксу битиметься з не менш іменитими суперником.

"Залізний Майк" зустрінеться з Флойдом Мейвезером. Американець зізнався, чи стане для нього бій з непереможеним земляком останнім у рингу, повідомляє 24 канал із The Ring.

Читайте також Культовий боксер нокаутував поліцейських, зламавши їм щелепи

Коли Тайсон покине бокс?

Майк Тайсон висловився про бій з Флойдом Мейвезером, зазначивши, що це буде чудовий поєдинок. "Залізний Майк" назвав єдину причину, чому він завершить виступати.

Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій, 
– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що востаннє Майк Тайсон бився проти Джейка Пола у 2024 році. У тому поєдинку "Залізний Майк" поступився американському блогеру одноголосним рішенням суддів.

Виставковий бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера має відбутися навесні 2026 року. 

Раніше в інтерв'ю Ringside 24 Майк Тайсон назвав найкращих спортсменів в історії. На його думку, це він, а також баскетболіст Майкл Джордан.

Що відомо про Тайсона?

  • Майк Тайсон завершив кар'єру у 2005 році. У 2020 році "Залізний Майк" повернувся у бокс, провівши виставковий бій з Роєм Джонсом-молодшим" – бій завершився нічиєю.

  • "Залізний Майк" відверто розповів, чому продовжує боксувати. Легенда боксу заявив, що гроші для нього нічого не значать.

  • Американський боксер мав наміри перейти у реслінг. Майк Тайсон закликав WWE влаштувати королівську битву, щоб повернутися в дитинство.