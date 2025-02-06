"Я б боявся битися з ним": Майк Тайсон назвав найулюбленішого боксера

Майк Тайсон має великий досвід та чимало досягнень. "Залізний Майк" з огляду на свій статус поділився думкою щодо сучасних боксерів.

Зокрема, легенда боксу виділив Девіда Бенавідеса. Тайсон схвально висловився щодо достатньо молодшого за себе американського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Тайсон похвалив Бенавідеса

Майк Тайсон достатньо високо оцінив Девіда Бенавідеса. "Залізний Майк" розповів, що непереможений американець найбільше йому подобається серед усіх боксерів.

Також легенда боксу заявив, що він не хотів зустрітись з Бенавідесом у рингу. Тайсон розповів, чи є взагалі шанси у когось з боксерів перемогти Девіда.

Він мені подобається найбільше з усіх. Послухайте, я б боявся битися з ним, якби був у його дивізіоні. Ні в кого немає жодного шансу проти нього, і я говорю про факти,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що нещодавно Девід Бенавідес провів поєдинок проти кубинця Давіда Морелля. Бій завершився перемогою американського боксера.

Після того Бенавідес поділився думками щодо майбутнього. Девід хоче посунути Олександра Усика з вершини боксу та стати найкращим.