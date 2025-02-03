Відкусив йому вухо: Тайсон назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару

Майк Тайсон провів чимало поєдинків у своїй кар'єрі. Та навіть у легендарного "Залізного Майка" виникали труднощі у деяких боях.

Тайсон пригадав один з найважчих поєдинків за час своїх виступів. Майк назвав боксера, який вдарив його найсильніше, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

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Хто найсильніше вдарив Тайсона

Майк Тайсон пригадав бої проти Евандера Холіфілда. "Залізний Майк" двічі зустрічався зі своїми співвітичзником.

Легенда боксу відзначив головну якість Холіфілда. На думку Тайсона, саме Евандер завдав йому найсильнішого удару, ніж будь-хто інший з його опонентів.

Найсильніший панчер, з яким я бився? Я назву Евандер Холіфілда,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Холіфілд відправив у нокаут Майка Тайсона. У реванші у 1997 році "Залізний Майк" відкусив шматок вуха Евандеру та зазнав поразки, адже отримав дискваліфікацію за свій вчинок.