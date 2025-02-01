Легенда боксу назвав боксера, якого він ніколи не зможе перемогти. Колишній абсолютний чемпіон світу виділив легендарного спортсмена усіх часів, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Кого не зможе здолати Тайсон

Майк Тайсон заявив, що єдиний боксер, якого він ніколи не зможе перемогти, це Мохаммед Алі. "Залізний Майк" пояснив, чому легенда боксу йому не під силу.

Американець зазначив, що немає більше такої людини, як був Алі. Тайсон підкреслив, що Мохаммед перевершує всіх, а також він був монстром та більше схожим на модель, а не на боксера.

Він як тиранозавр Рекс з гарним обличчям, він злий, він заведе тебе в глибокі води й втопить. Він дуже особливий. Найкращий. Ніхто не зміг би перемогти Алі у розквіті сил,

– розповів Тайсон.

Нагадаємо, що Мохаммед Алі провів 61 поєдинок у професійному ринзі. Легендарний боксер здобув 56 перемог та зазнав 5 поразок за всю кар'єру.