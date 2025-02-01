Легенда бокса назвал боксера, которого он никогда не сможет победить. Бывший абсолютный чемпион мира выделил легендарного спортсмена всех времен, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кого не сможет одолеть Тайсон

Майк Тайсон заявил, что единственный боксер, которого он никогда не сможет победить, это Мохаммед Али. "Железный Майк" объяснил, почему легенда бокса ему не под силу.

Американец отметил, что нет больше такого человека, как был Али. Тайсон подчеркнул, что Мохаммед превосходит всех, а также он был монстром и больше похожим на модель, а не на боксера.

Он как тиранозавр Рекс с красивым лицом, он злой, он заведет тебя в глубокие воды и утопит. Он очень особенный. Лучший. Никто не смог бы победить Али в расцвете сил,

– рассказал Тайсон.

Напомним, что Мохаммед Али провел 61 поединок в профессиональном ринге. Легендарный боксер одержал 56 побед и потерпел 5 поражений за всю карьеру.