На кону боя Майкл Спинкс – Майк Тайсон было звание абсолютного чемпиона мира. Бывший боксер из США заявил, что не сдавал этот бой, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал djvlad.

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Спинкс вспомнил бой с Тайсоном

Американский экс-боксер также вспомнил свое обещание, которое выполнил после боя против "Железного Майка".

Я не сливал этот бой. Майк хорошо попал по мне. Тайсон был тогда на стероидах. Очевидно, что мне было непросто тогда. Я понимал, что мог поиграть, но выходил на ринг за победой. Я давно для себя решил, что если я проиграю – закончу с боксом. Я так и сделал,

– рассказал Спинкс.

Напомним, что бой Спинкса против Тайсона состоялся в далеком 1988-м году. Встреча закончилась уже в первом раунде, когда "Железный Майк" нокаутировал своего земляка. Это было первое в карьере Спинкса поражение на профи-ринге.

Справка. Спинкс закончил свою карьеру боксера на статистике в 31-й победе в 32-х боях в профессионалах (21 – нокаутом).

Если Спинкс больше никогда не выходил в ринг, то Майк Тайсон вернулся в середине ноября 2024-го. Однако камбэк "Железного Майка" был плохим. Легендарный боксер проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу.