На кону бою Майкл Спінкс – Майк Тайсон було звання абсолютного чемпіона світу. Колишній боксер із США заявив, що не здавав цей бій, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал djvlad.

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Спінкс пригадав бій із Тайсоном

Американський ексбоксер також пригадав свою обіцянку, яку виконав після бою проти "Залізного Майка".

Я не зливав цей бій. Майк добре влучив по мені. Тайсон був тоді на стероїдах. Очевидно, що мені було непросто тоді. Я розумів, що міг пограти, але виходив на ринг за перемогою. Я давно для себе вирішив, що якщо я програю – закінчу з боксом. Я так і зробив,

– розповів Спінкс.

Нагадаємо, що бій Спінкса проти Тайсона відбувся у далекому 1988-му році. Зустріч закінчилась вже у першому раунді, коли "Залізний Майк" нокаутував свого земляка. Це була перша у кар'єрі Спінкса поразка на профі-рингу.

Довідка. Спінкс закінчив свою кар'єру боксера на статистиці у 31-й перемозі у 32-х боях у професіоналах (21 – нокаутом).

Якщо Спінкс більше ніколи не виходив у ринг, то Майк Тайсон повернувся у середині листопада 2024-го. Однак камбек "Залізного Майка" був поганим. Легендарний боксер програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу.