Чемпіон світу у хевівейті за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик пофантазував та зробив свій прогноз на цю битву. Непереможний українець зробив ставку на свого колишнього суперника, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Читайте також Легенда боксу спрогнозував, чи зміг би Усик перемогти Майка Тайсона

Вірить в Ей Джея

Усик впевнений, що у праймовій битві Ентоні Джошуа проти Майка Тайсона переміг би перший.

Довідка. У листопаді 2024-го "Залізний Майк" повернувся на ринг, але програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу. Ентоні Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли достроково програв (у 5-му раунді) Даніелю Дюбуа.

Цікаво, що раніше прогноз на схожу битву залишив Леннокс Льюїс. Легендарний ексбоксер заявив, що праймовий "Залізний Майк" завдав би Олександру Усику поразки.

Нещодавно також свої ставки на гіпотетичний бій Усика проти Евандера Холіфілда зробили британський боксер Дерек Чісора та колишній чемпіон світу WBO у першій важкій вазі Джонні Нельсон. Обидва стали на бік Холіфілда.

Відзначимо, що Джошуа чекає рішення Тайсона Ф'юрі щодо можливого повернення у ринг заради бою. У "Циганського короля", який у січні 2025-го закінчив кар'єру, є не так багато часу, аби остаточно визначитись зі своїм найближчим майбутнім. Натомість Олександр Усик чекає бою Дюбуа із Джозефом Паркером, де "Динаміт" захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.