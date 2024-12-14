Відбив пам'ять легенді: Тайсон зізнався, що не пам'ятає деталей бою з Полом

Вранці 16 листопада (в Україні) прихильники боксу побачили легендарне повернення Майка Тайсона у ринг. Цей камбек привернув шалену увагу з усіх куточків нашої планети.

Майк Тайсон повернувся у ринг поєдинком проти боксера-блогера Джейка Пола. Якщо перші два раунди бою були на рівні, то далі "Залізний Майк" був андердогом зустрічі.

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"Залізний Майк" втратив пам'ять

Молодший боєць контролював хід двобою та у підсумку заслужено переміг за рішенням суддів. Після фінального раунду, яких було встановлено вісім, Джейк Пол вклонився перед "Залізним Майком". Боксер-блогер віддав шану легенді боксу, який у свої 58 років не побоявся виходити у ринг проти 27-річного опонента.

Якраз цей епізод із поклоном став останнім, що пам'ятає Майк Тайсон. Лише зараз "Залізний Майк" зізнався, що не пам'ятає жодних деталей поєдинку проти Пола. У його голові лише відклався перший раунд та уклін суперника, передає 24 Канал із посиланням на Bleacher Report.

Я не дуже добре пам'ятаю бій, я наче вимкнувся. Я не переглядав цей поєдинок потім. Знаєте, що я пам'ятаю... Я повернувся після першого раунду, і Джейк робив якийсь уклін... Це останнє, що я пам'ятаю,

– пригадав Тайсон.

Цікаво! Бій Тайсон – Пол встановив новий глядацький рекорд за переглядами на Netflix. Водночас зустріч переглядали 60 мільйонів сімей.

Нагадаємо, що після поєдинку 58-річний легендарний боксер натякнув, що у майбутньому може провести зустріч із Логаном Полом, старшим братом Джейка. Однак навряд організатори вечора боксу захочуть знову влаштувати приниження легенди на ринзі, який підійшов до бою у відмінній фізичній формі, хоча і програв Полу-молодшому.