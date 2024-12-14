Майк Тайсон вернулся в ринг поединком против боксера-блогера Джейка Пола. Если первые два раунда боя были на уровне, то дальше "Железный Майк" был андердогом встречи.

Стоит внимания "Затягивает голод к боксу": известный промоутер спрогнозировал возвращение Кличко в ринг

"Железный Майк" потерял память

Младший боец контролировал ход поединка и в итоге заслуженно победил по решению судей. После финального раунда, которых было установлено восемь, Джейк Пол поклонился перед "Железным Майком". Боксер-блогер отдал дань уважения легенде бокса, который в свои 58 лет не побоялся выходить в ринг против 27-летнего оппонента.

Как раз этот эпизод с поклоном стал последним, что помнит Майк Тайсон. Только сейчас "Железный Майк" признался, что не помнит никаких деталей поединка против Пола. В его голове только отложился первый раунд и поклон соперника, передает 24 Канал со ссылкой на Bleacher Report.

Я не очень хорошо помню бой, я как будто выключился. Я не пересматривал этот поединок потом. Знаете, что я помню... Я вернулся после первого раунда, и Джейк делал какой-то поклон..., Это последнее, что я помню,

– вспомнил Тайсон.

Интересно! Бой Тайсон – Пол установил новый зрительский рекорд по просмотрам на Netflix. В то же время встречу просматривали 60 миллионов семей.

Напомним, что после поединка 58-летний легендарный боксер намекнул, что в будущем может провести встречу с Логаном Полом, старшим братом Джейка. Однако вряд ли организаторы вечера бокса захотят снова устроить унижение легенды на ринге, который подошел к бою в отличной физической форме, хотя и проиграл Полу-младшему.