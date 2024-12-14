Владимир Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет, стал самым старым чемпионом мира. Для этого украинцу нужно не только вернуться в ринг, но и провести поединок за титул.

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Что промоутер Хирн думает о возвращении Кличко

В прессе уже даже фигурировала фамилия возможного соперника Кличко. В СМИ поговаривали, что Владимир может подраться с Даниэлем Дюбуа. Однако организаторы боксерских шоу из Саудовской Аравии не хотят, чтобы бой Кличко-младший – Дюбуа стал повторением встречи между Тайсоном и Полом, где последний одержал уверенную победу.

Промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями относительно возможного камбэка Владимира Кличко в ринг. По его мнению, возвращение украинца выглядит не очень реалистичным из-за возраста Владимира, которому в марте стукнуло уже 48 лет, информирует 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

"Не думаю, что Кличко вернется. Как-то я ужинал с ним и Турки Аль аш-Шейхом. Владимир – замечательный человек. Он, по-прежнему, в потрясающей физической форме, но дело в возрасте. Возможно, он отдыхал. Он не из тех парней, которые закончили карьеру, когда были полностью изношены. Он показал войну с Джошуа, это был замечательный бой", – рассказал Хирн.

Также известный промоутер отметил достижения Кличко-младшего в политическом векторе. Однако не исключил, что Владимир еще вполне не сыт боксом, поэтому еще не поставил финальную точку в своей карьере.

Мне нравится Владимир, он многого достиг в политическом мире, но порой тебя затягивает голод к боксу, и ты не можешь уйти. Если он хочет это сделать, если он готов физически, если его здоровье в хорошем состоянии, то кто мы такие, чтобы отказывать ему?

– добавил промоутер.

Отметим, что Владимир Кличко в последний раз выходил в ринг в апреле 2017-го. Украинец потерпел поражение от Энтони Джошуа и объявил об окончании профессиональной карьеры.

Вот это да! В СМИ была информация, что Турки Аль аш-Шейх вынашивает идею реванша между Кличко и Фьюри. Этот поединок саудиты хотят устроить в том случае, если Тайсон возьмет реванш у Александра Усика. Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри в ноябре 2015-го по единогласному решению судей.

Напомним, что вторая встреча между Усиком и Фьюри состоится уже 21 декабря 2024 года. Первый бой закончился победой Александра по раздельному решению судей после всех 12 раундов.