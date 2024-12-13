Александр Усик включил в свой рейтинг лучших сразу двух своих соперников. Речь идет об Энтони Джошуа, которого украинец повалил дважды, и его земляка Тайсона Фьюри, с которым второй поединок еще впереди, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.
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Пятерка лучших боксеров по мнению Усика
Однако "Цыганский король" оказался за пределами топ-3. Также украинский чемпион включил туда трех боксеров из низших весовых дивизионов.
- Теренс Кроуфорд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Наоя Иноуэ (Япония)
К слову. Первый бой Усик – Джошуа закончился победой украинца по единогласному решению судей. Зато в реванше Александр тоже торжествовал, но на этот раз уже по раздельному решению судейских записок, как это было в итоге встречи с Фьюри.
Уже 21 декабря Тайсон Фьюри может повыситься в глазах Усика, когда проведет реванш против украинца. В Украине этот поединок состоится в ночь на 22-е декабря, а посмотреть поединок можно будет на медиасервисе MEGOGO.
И Усик, и Фьюри уже закончили свои тренировочные лагеря и отправляются в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где и состоится второе противостояние. Интересно, что оба боксера закончили подготовку в один день (12 декабря).