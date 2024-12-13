Александр Усик включил в свой рейтинг лучших сразу двух своих соперников. Речь идет об Энтони Джошуа, которого украинец повалил дважды, и его земляка Тайсона Фьюри, с которым второй поединок еще впереди, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Пятерка лучших боксеров по мнению Усика

Однако "Цыганский король" оказался за пределами топ-3. Также украинский чемпион включил туда трех боксеров из низших весовых дивизионов.

  1. Теренс Кроуфорд (США)
  2. Сауль Альварес (Мексика)
  3. Энтони Джошуа (Великобритания)
  4. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  5. Наоя Иноуэ (Япония)

К слову. Первый бой Усик – Джошуа закончился победой украинца по единогласному решению судей. Зато в реванше Александр тоже торжествовал, но на этот раз уже по раздельному решению судейских записок, как это было в итоге встречи с Фьюри.

Уже 21 декабря Тайсон Фьюри может повыситься в глазах Усика, когда проведет реванш против украинца. В Украине этот поединок состоится в ночь на 22-е декабря, а посмотреть поединок можно будет на медиасервисе MEGOGO.

И Усик, и Фьюри уже закончили свои тренировочные лагеря и отправляются в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где и состоится второе противостояние. Интересно, что оба боксера закончили подготовку в один день (12 декабря).