Олександр Усик включив у свій рейтинг найкращих одразу двох своїх суперників. Мова йде про Ентоні Джошуа, якого українець повалив двічі, та його земляка Тайсона Ф'юрі, з яким другий двобій ще попереду, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.
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П'ятірка найкращих боксерів на думку Усика
Однак "Циганський король" опинився поза межами топ-3. Також український чемпіон включив туди трьох боксерів із нижчих вагових дивізіонів.
- Теренс Кроуфорд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Наоя Іноуе (Японія)
До слова. Перший бій Усик – Джошуа закінчився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів. Натомість у реванші Олександр теж тріумфував, але цього разу вже за роздільним рішенням суддівських записок, як це було у підсумку зустрічі із Ф'юрі.
Вже 21 грудня Тайсон Ф'юрі може підвищитись в очах Усика, коли проведе реванш проти українця. В Україні цей двобій відбудеться у ніч на 22-ге грудня, а переглянути поєдинок можна буде на медіасервісі MEGOGO.
І Усик, і Ф'юрі вже закінчили свої тренувальні табори та вирушають в Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії, де й відбудеться друге протистояння. Цікаво, що обидва боксери закінчили підготовку в один день (12 грудня).