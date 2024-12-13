Олександр Усик включив у свій рейтинг найкращих одразу двох своїх суперників. Мова йде про Ентоні Джошуа, якого українець повалив двічі, та його земляка Тайсона Ф'юрі, з яким другий двобій ще попереду, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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П'ятірка найкращих боксерів на думку Усика

Однак "Циганський король" опинився поза межами топ-3. Також український чемпіон включив туди трьох боксерів із нижчих вагових дивізіонів.

Теренс Кроуфорд (США) Сауль Альварес (Мексика) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Наоя Іноуе (Японія)

До слова. Перший бій Усик – Джошуа закінчився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів. Натомість у реванші Олександр теж тріумфував, але цього разу вже за роздільним рішенням суддівських записок, як це було у підсумку зустрічі із Ф'юрі.

Вже 21 грудня Тайсон Ф'юрі може підвищитись в очах Усика, коли проведе реванш проти українця. В Україні цей двобій відбудеться у ніч на 22-ге грудня, а переглянути поєдинок можна буде на медіасервісі MEGOGO.

І Усик, і Ф'юрі вже закінчили свої тренувальні табори та вирушають в Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії, де й відбудеться друге протистояння. Цікаво, що обидва боксери закінчили підготовку в один день (12 грудня).