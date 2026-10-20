"Можете хейтити": у США приголомшили заявою про Усика

Американський боксерський оглядач і редактор The Ring Майкл Монтеро високо оцінив спадщину Олександра Усика. Експерт переконаний, що з роками досягнення українського спортсмена стають ще вагомішими, а його місце в історії боксу заслуговує на особливу увагу.

У своєму дописі в соціальній мережі X він наголосив на домінуванні Усика в протистояннях із британцем Даніелем Дюбуа. На його думку, результати цих поєдинків лише підтверджують високий рівень українця.

Монтеро пояснив, чому Усик заслуговує на більше визнання

Американський експерт вважає, що український боксер не отримує належної оцінки своїх досягнень через чинники, які не стосуються безпосередньо спорту.

Він ніколи не отримає визнання, на яке заслуговує, через речі, абсолютно не пов'язані з боксом, але він беззаперечно в першій десятці, якщо не в першій п'ятірці [найкращих в історії]. Можете хейтити скільки завгодно. Ви робите це лише тому, що знаєте, що я правий,

– заявив оглядач.

Водночас Монтеро впевнений, що Усик належить до числа найвидатніших бійців в історії.

Послужний список Олександра Усика з часом стає лише кращим, як вишукане вино. Даніель Дюбуа – найкращий надважковаговик у світі, а Усик виграв 13,75 із 14 раундів у їхніх протистояннях і двічі зупинив його достроково,

– написав Монтеро.

Як Усик перемагав Дюбуа

Усик двічі зустрічався з Дюбуа та в обох випадках здобув дострокову перемогу.

Перший бій відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща). Українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Реванш пройшов 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Усик знову завершив поєдинок достроково, нокаутувавши британця в п'ятому раунді.