В своем посте в социальной сети X он подчеркнул превосходство Усика в поединках с британцем Даниэлем Дюбуа. По его мнению, результаты этих боев лишь подтверждают высокий уровень украинца.

Монтеро объяснил, почему Усик заслуживает большего признания

Американский эксперт считает, что украинский боксер не получает должной оценки своих достижений из-за факторов, не связанных непосредственно со спортом.

Он никогда не получит того признания, которого заслуживает, из-за вещей, совершенно не связанных с боксом, но он бесспорно входит в первую десятку, если не в первую пятерку [лучших в истории]. Можете хейтить сколько угодно. Вы делаете это только потому, что знаете, что я прав,

– заявил обозреватель.

В то же время Монтеро уверен, что Усик входит в число самых выдающихся бойцов в истории.

Послужной список Александра Усика со временем становится только лучше, как изысканное вино. Даниэль Дюбуа – лучший супертяжеловес в мире, а Усик выиграл 13,75 из 14 раундов в их противостояниях и дважды остановил его досрочно,

– написал Монтеро.

Как Усик побеждал Дюбуа

Усик дважды встречался с Дюбуа и в обоих случаях одержал досрочную победу.

Первый бой состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш состоялся 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик вновь завершил поединок досрочно, нокаутировав британца в пятом раунде.