"У мене є все": нігерійський боксер хоче битись з Усиком або Дюбуа

Найближчим часом у Саудівській Аравії відбудеться фантастичний вечір боксу. В одному з поєдинків битимуться Ефе Аджагба та Мартін Баколе.

Аджагба розповів про цілі на майбутнє. Нігерійський боксер заявив, з ким хоче битись після поєдинку проти Баколе, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Амбітні плани Аджагби

У хевівейт чимало потужних та іменитих суперників. Проте Ефе Аджагба обрав двох зірок надважкого дивізіону, з яким має наміри розділити ринг.

Нігерійський боксер хоче отримати титульний поєдинок. Аджагба заявив, що має наміри кинути виклик українському чемпіону Олександру Усику або Даніелю Дюбуа.

Я не забігаю вперед. Спершу я сфокусований на Мартіні Баколе. Після цього, коли я здобуду перемогу, в наступному бою я вийду битися з тим, з ким захочу — Усиком або Дюбуа. У мене є здібності, навички, міць і все необхідне, щоб стати чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні,

– сказав Аджагба.

Зазначимо, що бій між Ефе Аджагбою та Мартіном Баколе відбудеться в Ер-Ріяді. Проведення поєдинку заплановано на 3 травня 2025 року.

Ефе Аджагба за свою кар'єру провів 21 бій. На рахунку нігерійського боксера 20 перемог (14 – нокаутом), а також одна поразка у професійному рингу.