Рогава хоче побачити бій між українським чемпіоном та відомим супертяжем Агітом Кабаєлом. На його думку, поєдинок між Усиком та німцем наразі найцікавіший, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Читайте також "Новий Майк Тайсон" зізнався, чи він готовий битися проти Усика або Дюбуа

Чому Усик має битись проти Кабаєла

Цотне Рогава пояснив, чому Олександр Усик повинен битись проти Агіта Кабаєла. Боксер вважає, що німець наразі кращий та цікавіший варіант для українця, ніж Джозеф Паркер та Даніель Дюбуа.

Рогава заявив, що він з радістю подивився б бій Усик – Кабаєл. Цотне пригадав, що до того ж Олександр особисто вручив тимчасовий пояс WBC німецькому боксеру.

Насправді Кабаєл – небезпечний боєць. Постійно йде вперед, добре по корпусу працює. Цікавий боєць. Ще один момент. Він під час бою з Чжилеєм впав. Не факт, що Дюбуа після нокдауну міг би зібратися,

– сказав Рогава.

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє повноцінним титулом WBC у хевівейті. Тому Агіт Кабаєл може побитись проти українця, адже він є обов'язковим претендентом на пояс.

Раніше Цотне Рогава назвав умову, за якої Володимир Кличко зміг би битись за титул. Боксер заявив, що це може статись, якщо Олександр Усик залишить один з поясів вакантним.