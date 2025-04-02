Рогава хочет увидеть бой между украинским чемпионом и известным супертяжем Агитом Кабаелом. По его мнению, поединок между Усиком и немцем сейчас самый интересный, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

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Почему Усик должен драться против Кабаэла

Цотне Рогава объяснил, почему Александр Усик должен драться против Агита Кабаела. Боксер считает, что немец сейчас лучший и более интересный вариант для украинца, чем Джозеф Паркер и Даниэль Дюбуа.

Рогава заявил, что он с радостью посмотрел бы бой Усик – Кабаел. Цотне припомнил, что к тому же Александр лично вручил временный пояс WBC немецкому боксеру.

На самом деле Кабаел – опасный боец. Постоянно идет вперед, хорошо по корпусу работает. Интересный боец. Еще один момент. Он во время боя с Чжилеем упал. Не факт, что Дюбуа после нокдауна мог бы собраться,

– сказал Рогава.

Напомним, что Александр Усик владеет полноценным титулом WBC в хевивейте. Поэтому Агит Кабаел может подраться против украинца, ведь он является обязательным претендентом на пояс.

Ранее Цотне Рогава назвал условие, при котором Владимир Кличко смог бы драться за титул. Боксер заявил, что это может произойти, если Александр Усик оставит один из поясов вакантным.