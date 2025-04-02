Ітаума висловився стосовно поєдинків проти Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Мозес зізнався, чи готовий він протистояти двом іменитим суперникам, пише 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

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Ітаума про можливий бій з Усиком або Дюбуа

Британський проспект розповів, чи прийняв би він бій проти Усика або Дюбуа, якби пропозиція надійшла навесні. Ітаума не відмовився б від поєдинку, адже кожен хоче битися з найкращими.

В кінцевому підсумку я б опинився у кращому положенні, беручи такий бій. Якщо я виграю – стану чемпіоном світу. Я побив рекорд, я – мільйонер, суперзірка. Я пішов би та зробив все можливе, виклався б на повну,

– сказав Ітаума.

"Новий Майк Тайсон" наголосив, що навіть, якби він програв у першому або другому раунді, то повернувся б додому з високо піднятою головою. На його думку, не соромно програти найкращим.

Нагадаємо, що нещодавно Мозес Ітаума захистив титул WBO Intercontinental та здобув чемпіонський пояс WBA International. Всього британець провів за кар'єру 11 поєдинків і здобув 11 перемог – 9 нокаутом.