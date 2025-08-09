Філіппінський боксер Менні Пак'яо наразі не збирається остаточно вішати рукавички на цвях. Легенда боксу висловився щодо свого наступного бою.

46-річний боксер із Філіппін назвав дедлайн свого наступного поєдинку. Мова йде про зиму поточного року, передає 24 Канал із посиланням на OLE.

Коли Менні Пак'яо проведе наступний бій?

"Пак Мен" готовий повернутись у ринг ще до кінця 2025 року. Якщо слова філіппінця втіляться у реальність, то це буде вже другий бій для Пак'яо у цьому році.

Ще один бій цього року? Цього року, у грудні,

– відповів Менні.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 липня Пак'яо провів титульний бій проти Маріо Барріоса в американському Лас-Вегасі. На кону їх зустрічі стояв титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Судді не змогли визначити переможця бою, нарахувавши нічию: 115-113 (Барріос) та двічі нічия 114-114.

Барріос хоч і не переміг, але зберіг свій чемпіонський пояс. Для 30-річного американського боксера ця нічия стала вже другою у кар'єрі: 33 поєдинки, 29 звитяг (18 – нокаутом) і 2 поразки.

Натомість для Пак'яо цей нічийний двобій став першим офіційним поєдинком у професіоналах із серпня 2021-го, коли Менні програв кубинцю Йорденісу Угасу. За спиною Менні 73 бої, у яких він здобув 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8-ми поразках та тепер 3-х нічиїх.