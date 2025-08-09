Легенда бокса анонсировал свой следующий бой: когда 46-летний боксер вернется в ринг
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо пока не собирается окончательно вешать перчатки на гвоздь. Легенда бокса высказался относительно своего следующего боя.
46-летний боксер из Филиппин назвал дедлайн своего следующего поединка. Речь идет о зиме текущего года, передает 24 Канал со ссылкой на OLE.
Когда Мэнни Пакьяо проведет следующий бой?
"Пак Мэн" готов вернуться в ринг еще до конца 2025 года. Если слова филиппинца воплотятся в реальность, то это будет уже второй бой для Пакьяо в этом году.
Еще один бой в этом году? В этом году, в декабре,
– ответил Мэнни.
Напомним, что в ночь на 20 июля Пакьяо провел титульный бой против Марио Барриоса в американском Лас-Вегасе. На кону их встречи стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Судьи не смогли определить победителя боя, и признали ничью: 115-113 (Барриос) и дважды ничья 114-114.
Барриос хоть и не победил, но сохранил свой чемпионский пояс. Для 30-летнего американского боксера эта ничья стала уже второй в карьере: 33 поединка, 29 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения.
Зато для Пакьяо этот ничейный поединок стал первым официальным поединком в профессионалах с августа 2021-го, когда Мэнни проиграл кубинцу Йорденису Угасу. За спиной Мэнни 73 боя, в которых он одержал 62 победы (39 – нокаутом) при 8-ми поражениях и теперь 3-х ничьих.