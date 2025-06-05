Легендарний боксер зізнався, чому поставив хрест на політичній кар'єрі заради повернення у ринг
- Менні Пак'яо офіційно повертається у ринг у липні 2025 року проти Маріо Барріоса у Лас-Вегасі.
- Пак'яо завершив політичну кар'єру та зосереджується на боксі, маючи 46 років і досі відчуваючи мотивацію.
- Останній бій Пак'яо відбувся у 2021 році проти Йорденіса Угаса, і він має загалом 72 поєдинки: 62 перемоги, 8 поразок та 2 нічиї.
- Пак'яо готовий перемогти Барріоса, незважаючи на 16-річну різницю у віці.
У липні 2025 року Менні Пак'яо офіційно повертається у ринг. Суперником легендарного філіппінця стане чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос.
19 липня Менні Пак'яо та Маріо Барріос вийде у ринг в американському Лас-Вегасі. Філіппінський боксер розповів, чому вирішив покинути політику та повернутись у професійний ринг у вже солідному віці, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
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Чому Пак'яо проміняв політику на бокс
Менні Пак'яо зізнався, що закінчив свою кар'єру політика та тепер у віці 46 років знову зосередиться на боксі. Філіппінець запевнив, що досі має мотивацію та сили виходити у профі-ринг.
З політикою я зараз закінчив. Тепер я знову зосереджений на боксі і тому, щоб стати чемпіоном. Я досі відчуваю вогонь всередині, досі готовий боксувати. І це неймовірно у 46 років. Коли я оголосив про завершення кар'єри у 2021 році, то відчував великий смуток. Мені не вистачало боксу, і тепер я повертаюся,
– сказав Пак'яо.
Нагадаємо, що востаннє виходив у ринг 21 серпня 2021-го року, коли здолав кубинця Йорденіса Угаса у Лас-Вегасі. Пак'яо має за своєю спиною 72 поєдинки: 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 2 нічиї. Після закінчення кар'єри Пак'яо почав політичну кар'єру та навіть балотувався у президенти Філіппін.
Напередодні історичного повернення у ринг "Пак Мен" заговорив про перемогу над Маріо Барріосом. Менні навіть не лякає велика різниця у віці. Пак'яо старший за свого наступного суперника на 16 років – 46 проти 30-ти років Барріосу.