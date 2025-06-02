Амір Хан висловився щодо бою між Пак'яо та Барріосом. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.

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Прогноз від Хана

Амір Хан вважає, що Менні Пак'яо зможе перемогти Маріо Барріоса. На його думку, це ідеальне протистояння для легендарного філіппінського боксера.

Колишній чемпіон світу розповів, що він спарингував з Барріосом. Хан вважає, його чудовим боксером, але американець не становить небезпеки для такого боксера, як Пак'яо.

Я думаю, що це чудовий бій для Менні. Це виграшний поєдинок, навіть якщо він відпрацює у тренувальному таборі на півсили,

– сказав Барріос.

Нагадаємо, що бій між Менні Пак'яо та Маріо Барріосом відбудеться у Лас-Вегасі, США. Офіційна дата проведення поєдинку 19 липня 2025 року.

Востаннє Менні Пак'яо бився у 2021 році. Тоді філіппінський боксер програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.