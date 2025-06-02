Амир Хан высказался относительно боя между Пакьяо и Барриосом. В частности, бывший чемпион мира назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

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Прогноз от Хана

Амир Хан считает, что Мэнни Пакьяо сможет победить Марио Барриоса. По его мнению, это идеальное противостояние для легендарного филиппинского боксера.

Бывший чемпион мира рассказал, что он спарринговал с Барриосом. Хан считает, его замечательным боксером, но американец не представляет опасности для такого боксера, как Пакьяо.

Я думаю, что это отличный бой для Мэнни. Это выигрышный поединок, даже если он отработает в тренировочном лагере на полсилы,

– сказал Барриос.

Напомним, что бой между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом состоится в Лас-Вегасе, США. Официальная дата проведения поединка 19 июля 2025 года.

Последний раз Мэнни Пакьяо дрался в 2021 году. Тогда филиппинский боксер проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.