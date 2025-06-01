Мэнни Пакьяо пришел на официальное мероприятие в классическом костюме. Зато его ближайший соперник обошелся без пиджака, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Первая очная встреча боксеров

Лобовая встреча боксеров прошла без скандалов или чрезмерных эмоций. В то же время оба боксера были в хорошем настроении. С лица легендарного боксера из Филиппин не сходила улыбка с лица. Очная встреча закончилась рукопожатиями и совместным фото.

Видео первой дуэли взглядов Пакьяо – Барриос

Мэнни Пакьяо впервые встретился с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Марио Барриосом в преддверии своего возвращения 19 июля. pic.twitter.com/MgfdEQQUsf - Ring Magazine (@ringmagazine) 31 мая, 2025 г

Напомним, что Пакьяо официально вернется в ринг 19 июля 2025 года. Поединок против Барриоса будет иметь титульный характер и состоится на арене "MGM Grand" в американском Лас-Вегасе. На этот день также запланирован реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Это будет первый бой для Мэнни с августа 2021-го года, когда филиппинец уступил кубинцу Йорденису Угасу по единогласному решению судей. Суммарно в профессионалах Мэнни Пакьяо уже провел 72 поединка – 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

Зато Марио Барриос последний раз дрался в середине ноября прошлого года, когда не определил победителя в бою против Абеля Рамоса. За спиной Барриоса 32 встречи, в которых он одержал 29 побед (18 – нокаутом) при 2 поражениях и одной мировой.