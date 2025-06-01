Менні Пак'яо прийшов на офіційний захід у класичному костюмі. Натомість його найближчий суперник обійшовся без піджака, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми 46-річна легенда боксу заговорив про перемогу у титульному бою

Перша очна зустріч боксерів

Лобова зустріч боксерів минула без жодних скандалів чи надмірних емоцій. Водночас обидва боксери були у гарному настрої. Із обличчя легендарного боксера із Філіппін не сходила посмішка із обличчя. Очна зустріч закінчилась рукостисканнями та спільним фото.

Відео першої дуелі поглядів Пак'яо – Барріос

Manny Pacquiao faces off with WBC welterweight world champion Mario Barrios for the first time ahead of his July 19th return. pic.twitter.com/MgfdEQQUsf — Ring Magazine (@ringmagazine) May 31, 2025

Нагадаємо, що Пак'яо офіційно повернеться у ринг 19 липня 2025 року. Поєдинок проти Барріоса буде мати титульний характер та відбудеться на арені "MGM Grand" в американському Лас-Вегасі. На цей день також запланований реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Це буде перший бій для Менні із серпня 2021-го року, коли філіппінець поступився кубинцю Йорденісу Угасу за одноголосним рішенням суддів. Сумарно у професіоналах Менні Пак'яо вже провів 72 поєдинки – 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.

Натомість Маріо Барріос востаннє бився у середині листопада минулого року, коли не визначив переможця у бою проти Абеля Рамоса. За спиною Барріоса 32 зустрічі, у яких він здобув 29 звитяг (18 – нокаутом) при 2 поразках і одній мировій.