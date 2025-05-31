Возвращение Мэнни Пакьяо состоится 19 июля, а это в день, когда свой реванш против Даниэля Дюбуа проведет Александр Усик. Соперником филиппинской легенды бокса будет Марио Барриос.

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Что думает Пакьяо перед собственным возвращением в ринг

Поединок примет арена "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США). Оппонент Пакьяо значительно моложе Мэнни. Филиппинцу уже исполнилось 46 лет, а Барриосу – 30. Такая разница в возрасте, отнюдь, не отпугивает Пакьяо. Мэнни уверен, что победит в титульном бою, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Мне 46 лет, но я все еще получаю удовольствие от бокса, от тренировок. У меня осталась страсть к боксу, об этом нельзя переживать. Я уверен, что выиграю этот бой и буду чемпионом, а вы увидите хороший бокс в моем исполнении. Я тренируюсь так же как и раньше. Я изнуряю себя на тренировках, чтобы быть готовым к 30-летнему сопернику. Я не отношусь к нему высокомерно,

– сказал Пакьяо.

Добавим, что на кону боя будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.

Напомним, что за спиной Пакьяо уже 72 проведенных поединка, в которых он одержал 62 раза (39 – нокаутом) при 8 поражениях и двух ничьих. Последний раз Мэнни выходил в ринг в августе 2021-го, когда в Лас-Вегасе проиграл кубинцу Йорденису Угасу.