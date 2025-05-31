По мнению Фрэнка Уоррена, в мире есть два супертяжа, которые могут побороться за звание лучшего. Известный промоутер выбрал двух лучших супертяжей 21 века, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто лучшие боксеры века

Уоррен вспомнил два поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри, выделив обоих боксеров.

У Усика и Тайсона были два близких поединка. Большинство людей и экспертов говорят, что Усик лучший супертяж в поколении. Если Усик лучший в поколении, то Тайсон второй лучший. Эти двое – лучшие супертяжи этого века, это факт,

– заявил Уоррен.

Если Усик 19 июля проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне, то Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным боксом после дебютных поражений в карьере, которых ему нанес как раз украинец. В начале 2025-го года Тайсон ушел на пенсию. Правда, есть много слухов о возможном возвращении в ринг "Цыганского короля", хотя сам Фьюри опровергает эти догадки.

Для украинского чемпиона мира ближайший бой станет 24-м в профессионалах. В предыдущих всех Усик одерживал победы (14 – нокаутом). Не исключено, что реванш против Дюбуа станет предпоследним боем в карьере украинца. Александр размышляет над окончанием карьеры и даже выбрал возможного соперника для прощального поединка. Усик не исключает варианта с проведением трилогии против Фьюри, если тот вернется в профи-ринг.