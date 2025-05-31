46-річна легенда боксу заговорив про перемогу у титульному бою

Прихильники боксу незабаром побачать повернення у професійний ринг ще однієї легенди. Менні Пак'яо потішить фанатів свїм боксом.

Повернення Менні Пак'яо відбудеться 19 липня, а це у день, коли свій реванш проти Даніеля Дюбуа проведе Олександр Усик. Суперником філіппінської легенди боксу буде Маріо Барріос.

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Що думає Пак'яо перед власним поверненням у ринг

Поєдинок прийме арена "MGM Grand" у Лас-Вегасі (США). Опонент Пак'яо значно молодший за Менні. Філіппінцю вже виповнилось 46 років, а Барріосу – 30. Така різниця у віці, аж ніяк, не відлякує Пак'яо. Менні впевнений, що переможе у титульному бою, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Мені 46 років, але я все ще отримую задоволення від боксу, від тренувань. У мене залишилася пристрасть до боксу, про це не можна переживати. Я впевнений, що виграю цей бій і буду чемпіоном, а ви побачите хороший бокс у моєму виконанні. Я тренуюсь так само як і раніше. Я виснажую себе на тренуваннях, щоб бути готовим до 30-річного суперника. Я не ставлюся до нього зарозуміло,

– сказав Пак'яо.

Додамо, що на кону бою стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC.

Нагадаємо, що за спиною Пак'яо вже 72 проведені поєдинки, у яких він здобув 62 рази (39 – нокаутом) при 8 поразках та двох нічиїх. Востаннє Менні виходив у ринг у серпні 2021-го, коли у Лас-Вегасі програв кубинцю Йорденісу Угасу.