Легендарний Льюїс розкрив місце Усика у своєму рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу

Легенда боксерського рингу Леннокс Льюїс відверто розповів про рейтинг найкращих боксерів-супертяжів в історії. Колишній чемпіон світу відкрито оцінив спадщину Олександра Усика.

Леннокс Льюїс назвав місце Олександра Усика у своєму рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу. Тут відповідь легендарного боксера точно сподобалась непереможному українцю, передає 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Оце так Авторитетний тренер проігнорував Усика у топ-10 рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу

Висока оцінка від легенди боксу

Льюїс запевнив, що Усик перебуває із ним на одному рівні.

Я думаю ми з ним перебуваємо в одній кімнаті,

– відповів Льюїс.

Раніше 59-річний колишній боксер розповідав, чи зміг би українець перемогти праймового Майка Тайсона. Також свій прогноз на гіпотетичний бій Усик – Льюїс робив Тоні Белью.

Якщо Леннокс так високо оцінив спадщину Усика, то відомий тренер Тедді Атлас не включив Олександра навіть у топ-10 свого рейтингу найкращих супертяжів в історії. Водночас видання GiveMeSport оприлюднило оновлений такий рейтинг. Брати Клички та Усик опинились за межами десятки найкращих. Володимир став найкращим серед українців – 12-те місце. За його спиною йде старший брат Віталій (13-та сходинка). Усик посів 18-ту позицію.

Відзначимо, що Усик та Льюїс є двома останніми абсолютними чемпіонами світу у хевівейті. Українець здобув це звання у першому переможному бою проти Тайсона Ф'юрі. Після цього поєдинку Олександр свідомо втратив звання "абсолюта" через відмову від поясу IBF.

Усик може побитись у реванші з Даніелем Дюбуа, аби повернути собі абсолютне чемпіонство.