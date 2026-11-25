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Максим став частиною Університету Східної Кароліни у 2026 році, про що особисто повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Таким чином він поєднує здобуття вищої освіти з регулярними виступами на баскетбольному майданчику.

Молодший син Віталія Кличка навчається у США

Шлях до американського університету був для Кличка доволі насиченим. Середню освіту він здобував у кількох країнах: починав навчання у Німеччині, згодом продовжив його у приватному навчальному закладі Великої Британії, а пізніше переїхав до США.

У 2023 – 2024 навчальному році Максим навчався у приватній школі-інтернаті Taft School у штаті Коннектикут, де також виступав за баскетбольну команду закладу.

У 2024 році він вступив до Amherst College у штаті Массачусетс. Згодом спортивний шлях Кличка продовжився в Європі: він виступав у системі французького баскетбольного клубу Монако. Після цього у 2026 році спортсмен повернувся до США, щоб продовжити навчання та виступи на університетському рівні.

Максим-Олександр Кличко народився у 2005 році в США. Його зріст становить близько 216 сантиметрів, а на баскетбольному майданчику він грає на позиції центрового.

Попри народження у США та тривале навчання за кордоном, на міжнародній спортивній арені Максим представляє Україну. Він також залучається до виступів за національну збірну України з баскетболу.

На відміну від батька Віталія та дядька Володимира Кличків, які здобули світову популярність у боксі, Максим обрав інший вид спорту та зосередився на баскетбольній кар'єрі.