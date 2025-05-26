Бій завершився перемогою 20-річного британського боксера. "Новий Майк Тайсон" нокаутував ветерана у другому раунді, повідомляє 24 канал.

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Мозес на шляху до вершини

Густаво Олів'єрі оцінив прогрес Мозеса Ітауми після видовищного бою проти Майка Балогуна. Президент WBO заявив, що британець піднявся у рейтингу Всесвітньої боксерської організації.

Тепер він став претендент №1 у світі в хевівейті, і його момент наближається. Це лише питання часу, коли він отримає свій шанс, а світ побачить нову зірку,

– написав Олів'єрі в Х.

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє титулом WBO у надважкій вазі. 19 липня 2025 року Король хевівейту захищатиме чемпіонський пояс у реванші проти Даніеля Дюбуа.

Раніше Мозес Ітаума поділився думками щодо свого майбутнього у боксі після перемоги над Майком Балогуном.