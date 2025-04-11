"Новий Майк Тайсон" дізнався ім'я наступного суперника: коли буде бій

Мозес Ітаума зовсім скоро повернеться у ринг. Талановитий британський боксер спробує продовжити переможну серію у бою проти досвідченого опонента.

Френк Воррен розкрив ім'я боксера, який розділить ринг з Ітаумою. Наступний суперник Мозеса вдвічі старший за нього, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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З ким битиметься Ітаума

Мозес Ітаума повернеться у ринг, де зустрінеться проти американського візаві Майкла Балогана. Поєдинок відбудеться 24 травня у шотландському Глазго.

Анонс бою Ітаума – Балоган / Фото Queensberry Promotions

Нагадаємо, що в останньому бою Мозес Ітаума захищав титул WBO Intercontinental, а також здобув чемпіонський пояс WBA International. Британський проспект здолав американця Демсі Маккіна.

41-річний Майкл Балоган востаннє бився у березні минулого року. Досвідчений американський боксер переміг Ламонта Каперса.