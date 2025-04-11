Фрэнк Уоррен раскрыл имя боксера, который разделит ринг с Итаумой. Следующий соперник Мозеса вдвое старше его, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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С кем будет драться Итаума

Мозес Итаума вернется в ринг, где встретится против американского визави Майкла Балогана. Поединок состоится 24 мая в шотландском Глазго.

Анонс боя Итаума – Балоган / Фото Queensberry Promotions

Напомним, что в последнем бою Мозес Итаума защищал титул WBO Intercontinental, а также получил чемпионский пояс WBA International. Британский проспект одолел американца Демси Маккина.

41-летний Майкл Балоган последний раз дрался в марте прошлого года. Опытный американский боксер победил Ламонта Каперса.