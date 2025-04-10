Впливовий промоутер назвав можливих суперників "Нового Майка Тайсона"

Мозес Ітаума наразі один з найталановитіших представників хевівейту. "Новий Майк Тайсон" здобув чимало звитяг у професійному ринзі та залишається непереможеним.

Френк Воррен обрав суперників для 20-річного британського боксера. Промоутер виділив трьох потужних опонентів, з яким повинен битись Ітаума, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Потенційні суперники Ітауми

Промоутер Ітауми розповів про першочергову ціль боксера. Воррен заявив, що Мозе повинен вийти на титульний бій.

Френк Воррен підкреслив, що при виборі суперника, вони мають переконатись, що з наступним Мозес Ітаума битиметься за чемпіонський титул.

Впевнений, є опоненти, які дадуть йому відчути опозицію. Суперники типу Валліна, Франкліна та Хантера,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що в останньому бою Мозес Ітаума переміг Демсі Маккіна. Наразі британський боксер провів у ринзі 11 поєдинків та не зазнав жодної поразки.