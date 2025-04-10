Фрэнк Уоррен выбрал соперников для 20-летнего британского боксера. Промоутер выделил трех мощных оппонентов, с которым должен драться Итаума, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Потенциальные соперники Итаумы

Промоутер Итаумы рассказал о первоочередной цели боксера. Уоррен заявил, что Мозе должен выйти на титульный бой.

Фрэнк Уоррен подчеркнул, что при выборе соперника, они должны убедиться, что со следующим Мозес Итаума будет драться за чемпионский титул.

Уверен, есть оппоненты, которые дадут ему почувствовать оппозицию. Соперники типа Валлина, Франклина и Хантера,

– сказал Уоррен.

Напомним, что в последнем бою Мозес Итаума победил Демси Маккина. Сейчас британский боксер провел в ринге 11 поединков и не потерпел ни одного поражения.