Чи це Усик: непереможений боксер дізнався ім'я наступого суперника

Мозес Ітаума через декілька місяців повернеться у професійний ринг. Стало відоме ім'я наступного суперника для британського боксера.

Мозес Ітаума проведе свій наступний поєдинок у наступному році. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry.

Хто стане суперником Ітауми?

Мозес Ітаума битиметься проти Джермейна Франкліна. Бій між британським боксером та представником США відбудеться 24 січня 2026 року.

Манчестер стане місцем проведення поєдинку Ітаума – Франклін. А транслюватиме подію офіційний мовник – DAZN.

Бій стане головному подією турніру Magnificent 7. Спортивне шоу присвячене 45 рокам діяльності Френка Воррена як промоутера.

Раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю Boxing News Online порадив Мозесу Ітаумі не битися з Олександром Усиком. Легенда боксу вважає, що британець має дочекатися, коли українець завершить кар'єру.

Що відомо про Ітауму та Франкліна?