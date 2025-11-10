Чи це Усик: непереможений боксер дізнався ім'я наступого суперника
- Мозес Ітаума проведе бій 24 січня 2026 року в Манчестері.
- Подію транслюватиме DAZN, а бій стане головною подією турніру Magnificent 7.
Мозес Ітаума через декілька місяців повернеться у професійний ринг. Стало відоме ім'я наступного суперника для британського боксера.
Мозес Ітаума проведе свій наступний поєдинок у наступному році. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry.
Хто стане суперником Ітауми?
Мозес Ітаума битиметься проти Джермейна Франкліна. Бій між британським боксером та представником США відбудеться 24 січня 2026 року.
Манчестер стане місцем проведення поєдинку Ітаума – Франклін. А транслюватиме подію офіційний мовник – DAZN.
Бій стане головному подією турніру Magnificent 7. Спортивне шоу присвячене 45 рокам діяльності Френка Воррена як промоутера.
Раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю Boxing News Online порадив Мозесу Ітаумі не битися з Олександром Усиком. Легенда боксу вважає, що британець має дочекатися, коли українець завершить кар'єру.
Що відомо про Ітауму та Франкліна?
Мозес Ітаума за свою кар'єру провів 13 поєдинків. На його рахунку 13 перемог та жодної поразки.
Він востаннє бився проти Ділліана Вайта у серпні 2025 року. Британець у першому раунді нокаутував досвідченого земляка.
Джермейн Франклін провів 2 поєдинки у Великій Британії. Він програв Ділліану Вайту та Ентоні Джошуа.
Франклін востаннє бився у вересні 2025 року. Американець переміг казахстанця Івана Дичку.