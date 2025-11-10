Или это Усик: непобежденный боксер узнал имя следующего соперника
- Мозес Итаума проведет бой 24 января 2026 года в Манчестере.
- Событие будет транслировать DAZN, а бой станет главным событием турнира Magnificent 7.
Мозес Итаума через несколько месяцев вернется в профессиональный ринг. Стало известно имя следующего соперника для британского боксера.
Мозес Итаума проведет свой следующий поединок в следующем году. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry.
Кто станет соперником Итаумы?
Мозес Итаума сразится против Джермейна Франклина. Бой между британским боксером и представителем США состоится 24 января 2026 года.
Манчестер станет местом проведения поединка Итаума – Франклин. А транслировать событие будет официальный вещатель – DAZN.
Бой станет главном событием турнира Magnificent 7. Спортивное шоу посвящено 45 годам деятельности Фрэнка Уоррена как промоутера.
Ранее Леннокс Льюис в интервью Boxing News Online посоветовал Мозесу Итауми не драться с Александром Усиком. Легенда бокса считает, что британец должен дождаться, когда украинец завершит карьеру.
Что известно об Итауме и Франклине?
Мозес Итаума за свою карьеру провел 13 поединков. На его счету 13 побед и ни одного поражения.
Он в последний раз дрался против Диллиана Уайта в августе 2025 года. Британец в первом раунде нокаутировал опытного земляка.
Джермейн Франклин провел 2 поединка в Великобритании. Он проиграл Диллиану Уайту и Энтони Джошуа.
Франклин в последний раз дрался в сентябре 2025 года. Американец победил казахстанца Ивана Дычку.