"Він великий хлопець": легенда боксу обрав суперника для спадкоємця Майка Тайсона
- Тедді Атлас, колишній тренер Майка Тайсона, назвав наступного суперника для Мозеса Ітауми.
- В останньому бою Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.
Особистість Мозеса Ітауми останнім часом активно обговорюють у боксерській спільноті. Експерти та причетні до боксу люди намагаються спрогнозувати, з ким битиметься "Новий Майк Тайсон".
Тедді Атлас висловився щодо майбутнього суперника для Мозеса Ітауми. Легендарний тренер назав боксера, з яким повинен побитися британський супертяж, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
З ким повинен битися Ітаума?
Колишній тренер Майка Тайсона розповів, з ким треба побитися Мозесу Ітаумі. На його думуку, британському боксеру у наступному поєдинку потрібно зустрітися з Філіпом Хрговичем.
Тедді Атлас пояснив, чому Мозес Ітаума повинен побитися з хорватським боксером у наступному бою. Легендарний тренер заявив, що британцю потрібен такий суперник, який може протриматися не один раунд, щоб перевірити себе.
Йому потрібен такий суперник, як Хргович, тому що в того міцне підборіддя. Так, його іноді занадто легко вразити, я це розумію, але він великий хлопець. Можливо, він не такий сильний панчер, як Джошуа. Він здоровенний, може завдати шкоди,
– сказав Атлас.
Нагадаємо, що Мозес Ітаума в останньому бою зустрівся з Ділліаном Вайтом. В ніч з 16 на 17 серпня "Новий Майк Тайсон" нокаутував досвідченого британця у першому раунді поєдинку.
Хто такий Філіп Хргович?
Філіп Хргович у професійному ринзі провів 20 поєдинків – 19 перемог (14 нокаутом) та одна поразка.
Єдиної поразки хорватському боксеру завдав Даніеля Дюбуа, якого побив Олександр Усик.
Хргович має титул WBO International, а у 2016 році став бронзовим призером Олімпійських ігор.