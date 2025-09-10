Особистість Мозеса Ітауми останнім часом активно обговорюють у боксерській спільноті. Експерти та причетні до боксу люди намагаються спрогнозувати, з ким битиметься "Новий Майк Тайсон".

Тедді Атлас висловився щодо майбутнього суперника для Мозеса Ітауми. Легендарний тренер назав боксера, з яким повинен побитися британський супертяж, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

З ким повинен битися Ітаума?

Колишній тренер Майка Тайсона розповів, з ким треба побитися Мозесу Ітаумі. На його думуку, британському боксеру у наступному поєдинку потрібно зустрітися з Філіпом Хрговичем.

Тедді Атлас пояснив, чому Мозес Ітаума повинен побитися з хорватським боксером у наступному бою. Легендарний тренер заявив, що британцю потрібен такий суперник, який може протриматися не один раунд, щоб перевірити себе.

Йому потрібен такий суперник, як Хргович, тому що в того міцне підборіддя. Так, його іноді занадто легко вразити, я це розумію, але він великий хлопець. Можливо, він не такий сильний панчер, як Джошуа. Він здоровенний, може завдати шкоди,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума в останньому бою зустрівся з Ділліаном Вайтом. В ніч з 16 на 17 серпня "Новий Майк Тайсон" нокаутував досвідченого британця у першому раунді поєдинку.

Хто такий Філіп Хргович?