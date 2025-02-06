У команді Усика розкрили ім'я боксера, з яким не вийде в один ринг Усик

Олександр Усик із нетерпінням чекає на бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Вже 22 лютого в Ер-Ріяді непереможний українець може дізнатись ім'я свого наступного суперника.

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк назвав боксера, з яким не проведе бій Олександр Усик. Прихильники боксу ніколи не побачать бій чинного короля хевівейту проти висхідної зірки сучасного боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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З ким ніколи не поб'ється Усик

За словами Красюка, Мозес Ітаума просто ще не готовий виходити в один ринг із Усиком. Промоутер назвав Ітауму "наступним королем дивізіону".

Цей бій не відбудеться. Ми не розглядаємо такий варіант. Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітауму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром. Мозес – неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі пару років він правитиме дивізіоном,

– сказав Красюк.

Ще раніше Мозес сам оцінював свої можливі бої проти Усика та Тайсона Ф'юрі. 20-річний боксер тверезо оцінив свої шанси проти таких гігантів хевівейту та запевнив, що йому ще зарано битись проти них. Ітаума наголосив, що ці поєдинки наразі не мають жодного сенсу, але не став заглядати у майбутнє.

Довідка. Мозес Ітаума у свої 20 років переміг вже у своїх усіх 11-ти проведених боях у профі-рингу (9 перемог було нокаутом). У своєму останньому поєдинку Ітаума нокаутував у 1-му раунді австралійця Демсі Маккіна.

До слова, на початку 2025-го року Тайсон вкотре вирішив повішати рукавички на цвях. Натомість Олександр Усик чекає свого наступного суперника, який може визначитись у бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер.