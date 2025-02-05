Олександр Красюк зізнався, що його клієнт досяг усіх боксерських вершин, але не поспішає йти на заслужену пенсію. Промоутер привідкрив секрет щодо найближчого майбутнього непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Найближче майбутнє Усика

Прихильникам Усика точно сподобається відповідь промоутер Олександра Красюка.

Зараз жодного поспіху немає. Олександр досяг у боксі всього, йому більше нема за чим гнатися. Усик перебуває на вершині боксу. Тож тільки він сам вирішуватиме, чи продовжувати. Але я вам відкрию маленьку таємницю про Усика – він ще не готовий завершувати кар'єру,

– заявив Красюк.

Нагадаємо, що менеджер Усика Егіс Клімас анонсував повернення українця у ринг влітку цього 2025-го року. Наступною "жертвою" Олександра може стати чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа. Однак спершу "Динаміту" слід успішно захистити свій пояс у найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера 22 лютого.

До слова, влітку 2023-го Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Якщо Дюбуа переможе Паркера, то може провести битву із Усиком, на кону якої буде стояти звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.