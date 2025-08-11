Мозес Ітаума розповів, кар'єру якого боксера хотів би повторити. Молодий британський боксер проігнорував у цьому коментарі Олександра Усика.

20-річний британський боксер розповів, що хотів би таку ж собі кар'єру, яку побудував легендарний Флойд Мейвезер. Мозес Ітаума наголосив на неймовірному рекорді американського боксера, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Кар'єру кого хоче повторити Мозес Ітаума?

Мозес хоче стати непереможним боксером.

"Він заробив багато грошей у цьому спорті, вийшов цілим і неушкодженим, і ніхто не може сказати: "Так, я його побив". Ось таку кар’єру я хочу. Критика? Коли люди невпевнені у собі, вони починають сумніватися, тиснуть на когось, сподіваючись, що той зламається, бо це дає їм відчуття переваги", – сказав Ітаума.

"Новий Майк Тайсон" додав, Мейвезер той хлопець, який досягнув багато чого.

Вважають, що від цього їм стане легше. Саме через те, що Флойд був таким крутим і завершив кар’єру з рекордом 50-0, люди відкидають реальність і намагаються знайти якісь виправдання, щоб почуватись краще. Це не моя історія. Для мене він — той самий хлопець, який багато чого досяг,

– заявив Ітаума.

Довідка. Флойд Мейвезер провів у професіоналах 50 переможних боїв (27 – нокаутом). Востаннє бився у серпні 2017-го, коли переміг одіозного ірландського бійця Конора МакГрегора.

Відзначимо, що Ітаума у свої 20 років вже провів 12 переможних боїв на профі-рингу, у яких 10 разів завершував двобій нокаутом. Вже 16 серпня Мозес проведе поєдинок проти Ділліана Вайта в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Мозес Ітаума вже прокоментував потенційну битву проти Олександра Усика, якому їм так активно приписують у ЗМІ.