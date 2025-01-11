Ф'юрі розкрив імені боксерів, які у майбутньому будуть королями рингу

Колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою щодо найкращих молодих боксерів сучасності. "Циганський король" виділив одразу двох боксерів.

Британський боксер не зумів назвати одного найкращого бійця. Одним із них став 20-річний британець Мозес Ітаума, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном", пише 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

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Кого обрав Тайсон Ф'юрі

Також Ф'юрі виділив Ніка Болла, якому вже, щоправда, 27 років. Родом він теж із Великої Британії.

Мозес Ітаума та Нік Болл, ці хлопці є діамантами,

– відповів Тайсон.

Цікаво, що раніше Олександр Усик теж назвав Ітауму, який на, його думку, буде домінувати в хевівейті у найближчому майбутньому.

Що відомо про Ітаума та Болла

Нік Болл – чинний чемпіон світу за версією WBA у напівлегкій вазі. За спиною 27-річного британця 22 бої, у яких здобув 21 перемогу (12 – нокаутом). Також один поєдинок Болла закінчився нічиєю.

Щодо 20-річного Ітаума, то Мозес дебютував на профі-рингу наприкінці січня 2023-го. Молодому британцю вистачило лише одного раунду, аби відправити у нокаут чеха Марчела Боде. Від того моменту Ітаума провів 10 боїв у професіоналах, у яких показав 100-відсотковий показник – 10 звитяг (8 – нокаутом).

У 2024-му провів цілих три поєдинки. У першому бою Ітаума у першому раунді нокаутував свого земляка Дена Гарбера. Вже у травні Мозес переміг досвідченого німця Іллю Мезенцева. Вже у другому раунді британець відправив потужною двійкою суперника у нокдаун. Мезенцев підійнявся, але суддя не дозволив продовжити бій.

Цікаво. Бій Ітаума проти Мезенцева відбувся у рамках андеркарду першого бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

А останній бій у 2024-му Ітаума провів у липні, коли достроково переміг поляка Маріуша Ваха.