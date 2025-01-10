Мозес Ітаума висловився щодо Усика та Дюбуа. "Новий Майк Тайсон" прокоментував можливий реванш українця з британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ariel Helwani Show.

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Ітаума про реванш Усик – Дюбуа

Ітаума зазначив, що скоріше за все Дюбуа переможе Паркера у поєдинку 2 лютого. Також британський боксер відзначив українського чемпіона Олександра Усика, зазначивши, що він дуже небезпечний боєць.

Мозес висловився щодо успіхів та досягнень українського боксера. Однак британець зазначив, що Даніель Дюбуа має шанс на перемогу у потенційному реванші.

Те що він зробив і чого він досяг. Лише двоє людей таке зробили. Знімаю капелюха перед ним, але він не є невразливим, і Дюбуа може влучити,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що Олександр Усик у 2023 році зустрічався з Даніелем Дюбуа. Тоді український чемпіон здолав британського боксера у 9 раунді технічним нокаутом.