Мозес Итаума высказался относительно Усика и Дюбуа. "Новый Майк Тайсон" прокомментировал возможный реванш украинца с британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

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Итаума о реванше Усик – Дюбуа

Итаума отметил, что скорее всего Дюбуа победит Паркера в поединке 2 февраля. Также британский боксер отметил украинского чемпиона Александра Усика, отметив, что он очень опасный боец.

Мозес высказался относительно успехов и достижений украинского боксера. Однако британец отметил, что Даниэль Дюбуа имеет шанс на победу в потенциальном реванше.

То что он сделал и чего он достиг. Только два человека такое сделали. Снимаю шляпу перед ним, но он не является неуязвимым, и Дюбуа может попасть,

– сказал Итаума.

Напомним, что Александр Усик в 2023 году встречался с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера в 9 раунде техническим нокаутом.