"Я – найкращий у світі": 20-річний британський проспект оцінив готовність до бою проти Усика

Мозес Ітаума справжня сенсація у сучасному надважкому дивізіоні. 20-річний британський боксер здолав чимало суперників та не зазнав жодної поразки.

"Новий Майк Тайсон" поділився думками стосовно Олександра Усика. Зокрема, він зачепив тему можливого поєдинку проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Ітаума про бій з Усиком

Мозес Ітаума заявив, що не проти побитись проти Олександра Усика. Британець наголосив, що планує поступово підготуватись до поєдинку з українським чемпіоном.

"Новий Майк Тайсон" вважає, що він більш вправний за Олександра Усика. Проте він зізнався, що українець може перебоксувати його, адже він не бився у таких поєдинках.

Тож цей рік присвячений тому, щоб набрати більше раундів — це для нас дуже важливо. Я вірю, що завдяки моєму арсеналу та боксерському інтелекту, а також тому, що я показую в рингу, я – найкращий у світі. Але мені потрібно себе випробувати, і мені потрібні суперники, з якими я зможу дійти до пізніх раундів,

– сказав Ітаума.

В останньому поєдинку Мозес Ітаума здолав американця Демсі Маккіна. Всього у професійному ринзі британець провів 11 боїв та не зазнав жодної поразки.