"Новый Майк Тайсон" поделился мыслями относительно Александра Усика. В частности, он затронул тему возможного поединка против украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Итаума о бое с Усиком

Мозес Итаума заявил, что не против подраться против Александра Усика. Британец отметил, что планирует постепенно подготовиться к поединку с украинским чемпионом.

"Новый Майк Тайсон" считает, что он более ловкий, чем Александр Усик. Однако он признался, что украинец может перебоксировать его, ведь он не дрался в таких поединках.

Поэтому этот год посвящен тому, чтобы набрать больше раундов - это для нас очень важно. Я верю, что благодаря моему арсеналу и боксерскому интеллекту, а также тому, что я показываю в ринге, я – лучший в мире. Но мне нужно себя испытать, и мне нужны соперники, с которыми я смогу дойти до поздних раундов,

– сказал Итаума.

В последнем поединке Мозес Итаума одолел американца Демси Маккина. Всего в профессиональном ринге британец провел 11 боев и не потерпел ни одного поражения.