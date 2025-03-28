Вже у руках Усика: "Новий Майк Тайсон" зізнався, коли хевівейт знову буде непередбачуваним

Олександр Усик вже досягнув усіх вершин, про які тільки можна було мріяти. Попри це все український боксер не поспішає вішати рукавички на цвях та продовжує боксувати у королівському дивізіоні.

Сам Олександр Усик впевнений, що за його спиною підростає новий король хевівейту – Мозес Ітаума, якому лише 20 років, а йому вже пророкують шалені досягнення. Сам молодий і талановитий боксер висловився про ситуацію у надважкій вазі, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Ітаума оцінив ситуацію у хевівейті

Ітаума розповів, що має статись для того, аби надважка вага знову стала непередбачуваною.

Все, що вам потрібно – це один промах або один пояс, який відокремиться від Усика, і надважка вага знову стане непередбачуваною. Очевидно, що на цю мить Усик – король, тому доведеться почекати, поки він піде на пенсію або звільнить пояси, щоб хтось на кшталт мене прийшов і забрав їх,

– заявив Мозес.

Також Ітаума додав, що крок за кроком йде до титулів. При цьому Мозес не став називати імен потенційних суперників.

"Я не танцюю під чиюсь дудку, я просто намагаюся досягти чогось великого, можливо, титулу чемпіона світу, якщо ні, то десь біля нього. Моя робота – виходити на ринг і битися, все інше – для моєї команди", – наголосив 20-річний боксер.

Раніше Мозес Ітаума оцінив майбутнє хевівейту після відходу Усика на пенсію. "Новий Майк Тайсон" відверто зізнався, що не бачить топових боксерів надважкої ваги, які могли б переплюнути величність Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа.

20-річний Мозес Ітаума, попри свій молодий вік, провів на профі-рингу вже 10 переможних боїв, у яких 8 разів перемагав нокаутом.